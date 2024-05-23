Умєров розповів про вміст військового пакета допомоги від Іспанії

Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні партію танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook.

Як розповів Умєров, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес та подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли:

ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;

партія танків Leopard;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

антидронові системи та інше озброєння.

"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", — написав Умєров.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" 20 травня повідомила, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.