Умєров розповів про вміст військового пакета допомоги від Іспанії

Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні партію танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook.
Як розповів Умєров, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес та подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли:
- ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
- партія танків Leopard;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- антидронові системи та інше озброєння.
"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", — написав Умєров.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" 20 травня повідомила, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.
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