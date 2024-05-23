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Білий Дім прокоментував заяву Британії щодо постачання летальної зброї Росії з боку Китаю
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Білий Дім прокоментував заяву Британії щодо постачання летальної зброї Росії з боку Китаю

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Джейк Салліван
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: AP

США поставили під сумнів заяви міністра оборони Великої Британії про те, що Китай надавав Росії летальну допомогу для війни в Україні.

Про це заявив під час брифінгу радник США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Financial Times.

Салліван підкреслив, що Вашингтон не побачив, що Китай безпосередньо постачав зброю Росії, і додав, що він поговорить з британськими колегами, щоб краще зрозуміти коментарі міністра оборони.

"Ми цього не бачили на сьогоднішній день. Я з нетерпінням чекаю на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну картину", — сказав Салліван.

При цьому він наголосив, що США відомо про постачання Китаєм до Росії компонентів, які використовуються у російській оборонній промисловості.

Грант Шеппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці надати Росії летальну допомогу для використання Москвою у війні проти України.

Як пише Financial Times, коментарі Шаппса, ймовірно, вказують на те, що Китай потенційно звернувся до прямої підтримки російських військових в Україні. Представники оборонного відомства Великої Британії відмовилися уточнити, що він мав на увазі під "летальною допомогою".

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