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Зеленський підписав закон про домашніх працівників
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Зеленський підписав закон про домашніх працівників

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Зеленський підписав законопроєкт який регулює роботу домашніх працівників
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 травня, підписав законопроєкт №5695, який регулює роботу домашніх працівників і має знизити рівень незадекларованої праці.

Картка відповідного документа за підписом глави держави опублікована на сайті Верховної ради України.

Зокрема закон визначає статус домашнього працівника, завдяки чому він зможе отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Також серед іншого документ вводить у законодавство України поняття "домашня праця", забезпечує працівникам соціальний захист.

Закон пропонує визначити, що:

  • Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею у межах трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
  • Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.
  • З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.
  • Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.
  • Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тисяч людей.

27 квітня Верховна рада ухвалила закон №5695 щодо регулювання праці домашніх працівників.

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