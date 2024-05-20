Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З початку року жінки відкрили понад 43 тисячі ФОПів — рекорд за останні роки
БІЗНЕСЕКОНОМІКАУКРАЇНАЕкономікаПодії

З початку року жінки відкрили понад 43 тисячі ФОПів — рекорд за останні роки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Жінки відкрили 43 тисячі ФОПів за І квартал 2024
Жінка за ноутбуком. Фото: Рexels (ілюстративне)

За перший квартал 2024 року жінки заснували 43 554 нових ФОПів. Це більш ніж половина — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час.

Про це поінформувала платформа для роботи відкрити даними "Опендатабот", посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Найчастіше жінки — фізичні особи-підприємиці відкривають свою справу у роздрібній торгівлі (68% жінок та 32% чоловіків), наданні інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

Водночас чоловіки частіше відкривають ФОПи з комп’ютерного програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та гуртової торгівлі (52% чоловіків та 48% жінок).

Якщо порівняти перші квартали останніх 4 років, то цьогоріч частка ФОПів, відкритих жінками, найвища:

  • 2021 рік — 49% чоловіків, 51% жінок;
  • 2022 — 49,5% чоловіків, 50,5% жінок;
  • 2023 — 48,1% чоловіків, 51,9% жінок;
  • 2024 — 41,2% чоловіків, 58,8% жінок.

Раніше "Опендатабот" повідомляв, що за перший квартал 2024 року українці зареєстрували рекордні 74 050 нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що минулого року через застосунок "Дія" українці зареєстрували понад 229 тисяч нових ФОПів.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Breaking News Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Генштаб ЗСУ втрати ворога війна в Україні армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб
Азовсталь
Обстріл Харкова та Одеси, "Укренерго" продовжило відключення світла. 818 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Держбюро розслідувань повідомило про затримання Віталія Кропачева
Правоохоронці затримали "вугільного" бізнесмена Кропачева: у чому його підозрюють
Австрія
Австрія створила фонд на 500 млн євро для підтримки експортерів та інвесторів в Україні — Мінфін країни
Ветерани ЗСУ, бізнес, гроші
Ще 71 ветеран ЗСУ отримав грант за програмою "Власна справа" — Мінекономіки
Шмигаль
Два українські банки отримають 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку — Шмигаль
На початок