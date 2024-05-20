За перший квартал 2024 року жінки заснували 43 554 нових ФОПів. Це більш ніж половина — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час.

Про це поінформувала платформа для роботи відкрити даними "Опендатабот", посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Найчастіше жінки — фізичні особи-підприємиці відкривають свою справу у роздрібній торгівлі (68% жінок та 32% чоловіків), наданні інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

Водночас чоловіки частіше відкривають ФОПи з комп’ютерного програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та гуртової торгівлі (52% чоловіків та 48% жінок).

Якщо порівняти перші квартали останніх 4 років, то цьогоріч частка ФОПів, відкритих жінками, найвища:

2021 рік — 49% чоловіків, 51% жінок;

2022 — 49,5% чоловіків, 50,5% жінок;

2023 — 48,1% чоловіків, 51,9% жінок;

2024 — 41,2% чоловіків, 58,8% жінок.

Раніше "Опендатабот" повідомляв, що за перший квартал 2024 року українці зареєстрували рекордні 74 050 нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що минулого року через застосунок "Дія" українці зареєстрували понад 229 тисяч нових ФОПів.