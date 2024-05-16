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Скільки компаній відкрили іноземці в Україні після вторгнення — "Опендатабот"
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Скільки компаній відкрили іноземці в Україні після вторгнення — "Опендатабот"

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Скільки компаній відкрили іноземці в Україні з 2022 року
Поле з зерновими. УНІАН

Громадяни понад 100 країн відкрили понад 2,6 тисячі компаній з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Найбільше власників цих бізнесів — громадяни Туреччини, Узбекистану і Польщі.

Про це пише платформа для роботи відкрити даними "Опендатабот".

2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку російського вторгнення, тобто за 2 роки та 3 місяці. Кошти інвестували громадяни зі 100 країн світу.

Серед всіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали компанії такі:

  • громадяни Туреччини — власники у 354 компаніях в Україні. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками;
  • громадяни Узбекистану — 274 нові компанії, 10% від загальної кількості;
  • громадяни Польщі — 193 бізнеси та 7% від загальної кількості компаній.

Після Польщі в десятці — громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. На одну компанію може припадати більш як 1 власник.

Найбільшим бізнесом, який відкрили іноземці в Україні після початку великої війни, є компанія ТОВ "ТЕНС1МА". Її капітал становить 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії. Компанія зареєстрована в Одесі та займається наданням фінансових послуг.

На другому місці — АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген»". Статутний капітал фірми — 700 млн грн, власником є громадянин США, фонд запрацював у Києві.

Третьою іде компанія ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власник — громадянин Польщі. Основний вид діяльності — гуртова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Фірма зареєстрована у Львові.

Скільки компаній відкрили іноземці в Україні після вторгнення — Опендатабот
Діаграма, яка показує, представники яких країн засновують бізнеси в Україні після початку вторгення. Опендатабот

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