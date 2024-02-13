Міністр оборони Італії потрапив до лікарні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в ніч проти 13 лютого був терміново доставлений до лікарні.

Про це повідомляє ANSA.

За словами представників міністерства оборони Італії, після постійних болів з учорашнього ранку Крозетто з'явився (сам і пішки) до приймального спокою лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.

Міністра негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.

Про причину не повідомляється, але джерела у лікарні кажуть, що це може бути перикардит.

12 лютого голову Пентагону Ллойда Остіна госпіталізували для огляду через проблеми зі здоров’ям. Він пройшов нехірургічну операцію під загальним наркозом. Тривале перебування у закладі не передбачається.