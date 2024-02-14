Главу Пентагону виписали з лікарні, він повернувся до виконання обовʼязків

Міністра оборони США Ллойда Остіна 13 лютого виписали з лікарні. Він одужує і повернувся до виконання своїх обов'язків.

Про це йдеться в заяві пресслужби Міноборони США.

12 лютого стало відомо, що нинішній глава Пентагону знову потрапив до лікарні. Його доставили до відділення інтенсивної терапії через проблеми з сечовим міхуром.

Остін 13 лютого виписали з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Він успішно одужує і повернувся до своїх обов'язків. За інформацією Пентагону, нещодавня госпіталізація Остана була пов'язана з його проблемами з сечовим міхуром, які, однак, не вплинули на "відмінний прогноз лікарів" щодо лікування раку.

Цього разу проінформували вище керівництво країни.

Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що засідання "Рамштайн-19" пройде в онлайн-режимі через нестабільний стан здоровʼя Остіна.

Що відомо про госпіталізацію Остіна

На початку січня стало відомо, що Остіна госпіталізували 1 січня через ускладнення, викликані медичною процедурою. 7 січня міністр повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає на повернення до Пентагону.

Як писало видання AP, те, що про госпіталізацію Остіна не повідомили президенту Джо Байдену, суперечить усталеній практиці. Асоціація преси Пентагону надіслала лист протесту, назвавши неінформування громадськості обурливим.

Повідомлялось також, що Байден не розглядає можливість звільнення Остіна після того, як той не повідомив Білому дому про свою екстрену госпіталізацію. 29 січня Остін повернувся до виконання обов'язків після госпіталізації