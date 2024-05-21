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"Укренерго" запроваджує графіки відключень на 22 травня
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"Укренерго" запроваджує графіки відключень на 22 травня

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У середу, 22 травня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — йдеться у повідомленні.

За даними компанії, з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується, але відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В "Укренерго" зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже наступного тижня, але повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що відключення електрики, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

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