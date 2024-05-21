Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Через турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру на борту літака загинула людина
АВІАСПОЛУЧЕННЯПОДОРОЖІСМЕРТЬВЕЛИКА БРИТАНІЯАЗІЯПодіїСвітПодорожі

Через турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру на борту літака загинула людина

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Через турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру на борту літака загинула людина
Літак сінгапурської авіакомпанії на злітно-посадковій смузі після запиту на екстрену посадку в міжнародному аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку, Таїланд, 21 травня 2024 року. REUTERS/Pongsak Suksi/Handout

Одна людина загинула на борту літака Singapore Airlines Boeing 777-300ER, який потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру.

Про це повідомила авіакомпанія у вівторок, 21 травня, передає CNN.

Літак Boeing 777-300ER змінив напрямок польоту до Бангкока, йдеться у повідомленні на сторінці авіакомпанії Singapore Airlines у Facebook. За повідомленням авіакомпанії, кілька людей отримали поранення, хоча компанія не уточнила, скільки саме. На борту літака перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.

Літак приземлився в Бангкоку о 15:45 за місцевим часом.

“Ми працюємо з місцевою владою Таїланду, щоб надати необхідну медичну допомогу, і відправляємо команду до Бангкока для надання будь-якої додаткової допомоги”, — йдеться у повідомленні компанії.

Авіакомпанія також висловила співчуття постраждалим.

Як пише ВВС, влада Таїланду направила машини швидкої допомоги та бригади екстреної допомоги в аеропорт Суварнабхумі. Міністр транспорту Сінгапуру Чі Хонг Тат заявив, що уряд надасть допомогу пасажирам та їхнім родинам.

“Я з глибоким сумом дізнався про інцидент на борту рейсу Singapore Airlines SQ321 з Лондона Хітроу до Сінгапуру”, — написав він у Facebook.

У мережі поширюється відео з борту літака.

Досі неясно, що саме сталося на борту літака, відзначають британські журналісти.

"Травми від сильної турбулентності відносно рідкісні в контексті мільйонів рейсів, що здійснюються. Однак сильна турбулентність може бути драматичною і призвести до серйозних травм або, на жаль, як у цьому випадку, до летального результату", — сказав ВВС Джон Стрікленд, експерт з авіації загального призначення.

Він пояснив, що екіпажі літаків мають ресурси для прогнозування турбулентності, деякі регіони світу більш схильні до неї. За словами Стрікленда, екіпажі також навчені, як реагувати на турбулентність.

"Авіакомпанії недарма рекомендують тримати ремені безпеки застебнутими протягом усього польоту, незалежно від того, чи він довгий, чи короткий", — додав він.

Що таке турбулентність

Турбулентність (латинською Turbulentus) означає бурхливий, безладний. Це фізичне явище, при якому в потоці рідини або газу спонтанно виникають фрактальні і лінійні хвилі різних розмірів.

В авіації турбулентність — це різного роду коливання літака, які виникають через нисхідні та висхідні вихрові потоки вітру.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вовчанськ, війна, ЗСУ
Найгарячіші бої на фронті точаться на 4-х напрямках, Україна отримає виплати від активів РФ. 819 день війни. Онлайн Оновлюється
Україна, Росія, ЄС, заморожені активи РФ
Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ у липні — Єврокомісія
Росія
Уряд Росії зареєстрував постанову про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією
Фіналістки Премії імені Ґонґадзе-2024
Лауреаткою премії імені Георгія Ґонґадзе стала журналістка Суспільного

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Літак компанії Ryanair
Росія, ймовірно, глушить GPS-сигнал, що впливає на безпеку британських рейсів — The Sun
Дубай, ОАЕ
ОАЕ накрили сильні зливи, міжнародний аеропорт у Дубаї припинив роботу
Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір
Йорданія тимчасово закриває свій повітряний простір
Літаки німецької авіакомпанії Lufthansa
Lufthansa припиняє польоти в та з Тегерана
На початок