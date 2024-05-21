Одна людина загинула на борту літака Singapore Airlines Boeing 777-300ER, який потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру.

Про це повідомила авіакомпанія у вівторок, 21 травня, передає CNN.

Літак Boeing 777-300ER змінив напрямок польоту до Бангкока, йдеться у повідомленні на сторінці авіакомпанії Singapore Airlines у Facebook. За повідомленням авіакомпанії, кілька людей отримали поранення, хоча компанія не уточнила, скільки саме. На борту літака перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.

Літак приземлився в Бангкоку о 15:45 за місцевим часом.

“Ми працюємо з місцевою владою Таїланду, щоб надати необхідну медичну допомогу, і відправляємо команду до Бангкока для надання будь-якої додаткової допомоги”, — йдеться у повідомленні компанії.

Авіакомпанія також висловила співчуття постраждалим.

Як пише ВВС, влада Таїланду направила машини швидкої допомоги та бригади екстреної допомоги в аеропорт Суварнабхумі. Міністр транспорту Сінгапуру Чі Хонг Тат заявив, що уряд надасть допомогу пасажирам та їхнім родинам.

“Я з глибоким сумом дізнався про інцидент на борту рейсу Singapore Airlines SQ321 з Лондона Хітроу до Сінгапуру”, — написав він у Facebook.

У мережі поширюється відео з борту літака.

Досі неясно, що саме сталося на борту літака, відзначають британські журналісти.

"Травми від сильної турбулентності відносно рідкісні в контексті мільйонів рейсів, що здійснюються. Однак сильна турбулентність може бути драматичною і призвести до серйозних травм або, на жаль, як у цьому випадку, до летального результату", — сказав ВВС Джон Стрікленд, експерт з авіації загального призначення.

Він пояснив, що екіпажі літаків мають ресурси для прогнозування турбулентності, деякі регіони світу більш схильні до неї. За словами Стрікленда, екіпажі також навчені, як реагувати на турбулентність.

"Авіакомпанії недарма рекомендують тримати ремені безпеки застебнутими протягом усього польоту, незалежно від того, чи він довгий, чи короткий", — додав він.

Що таке турбулентність

Турбулентність (латинською Turbulentus) означає бурхливий, безладний. Це фізичне явище, при якому в потоці рідини або газу спонтанно виникають фрактальні і лінійні хвилі різних розмірів.

В авіації турбулентність — це різного роду коливання літака, які виникають через нисхідні та висхідні вихрові потоки вітру.