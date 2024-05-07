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Американське авіаційне управління почало проти Boeing нове розслідування
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Американське авіаційне управління почало проти Boeing нове розслідування

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Boeing 737 Max 9
Літак Boeing 737 Max 9 у міжнародному аеропорту після тестового польоту, 18 листопада 2020 року, США. AP/Ted S. Warren

Американське авіаційне управління (FAA) розпочало нове розслідування щодо виробника літаків Boeing після того, як компанія нещодавно оголосила, що її працівники, можливо, пропустили деякі перевірки проблеми якості.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виробник літаків повідомив у квітні, що, можливо, він не завершив необхідні перевірки, пов’язані з електричними запобіжними засобами з’єднання та заземлення, де крила з’єднуються з фюзеляжем на деяких літаках.

FAA заявило, що розслідує, "чи Boeing завершив перевірки та чи могли співробітники компанії підробити записи про літаки".

Агентство ретельно вивчає виробництво Boeing після того, як 5 січня в повітрі вибухнула дверна заглушка літака 737 MAX під час рейсу Alaska Airlines.

Агентство повідомило, що Boeing проводить повторну перевірку всіх 787, що знаходяться у виробництві, і має сформулювати план вирішення проблеми парку літаків Dreamliner, що знаходяться в експлуатації.

Керівник програми Boeing 787 Скотт Стокер у внутрішньому повідомленні від 29 квітня заявив, що компанія не виявила безпосередніх проблем для літаків Dreamliners.

"На щастя, наша команда інженерів оцінила, що ця неправомірна поведінка не призвела до негайної проблеми з безпекою польоту", — сказав Стокер у повідомленні, яке прессекретар Boeing надав The Wall Street Journal.

Що відомо про інцидент з рейсом 1282 Alaska Airlines

5 січня під час польоту в літаку Boeing 737 MAX 9 американської авіакомпанії Alaska Airlines сталася розгерметизація салону, внаслідок чого пілоти здійснили вимушене приземлення на найближчому аеродромі. Інцидент стався у п'ятницю 5 січня в американському Портленді США у перші 20 хвилин польоту.

Авіакомпанія повідомила на своєму сайті, що невдовзі після вильоту з літаком "стався інцидент". За даними Alaska Airlines, на літаку перебували шестеро членів екіпажу і 171 пасажир. Авіакомпанія не вказала, що саме сталося з авіалайнером.

Згодом Alaska Airlines опублікувала заяву свого генерального директора Бена Мінікучи, який оголосив, що після "події" з рейсом 1282 авіакомпанія вирішила вжити запобіжних заходів і тимчасово зупинити роботу всього свого парку із 65 літаків Boeing 737-9 після технічних перевірок.

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