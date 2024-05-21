Укуси комах улітку: як обробити місце ураження й помітити алергію

Дратують мошки? Настає кліматичне літо, і в комах — активний період життєдіяльності. Вони не лише залітають в очі, а ще інколи кусають — роблять це в пошуках їжі або коли відчувають небезпеку. Які основні наслідки укусів комах, які їхні типи та що зробити найперше після укусу — розповідає Суспільне та платформа "Бережи себе".

Після укусів зазвичай з’являються почервоніння, припухлість і свербіж на шкірі, але що це саме укус або вжалення, можна бути певним, лише якщо бачили комаху. В інших випадках висипи й свербіння можуть бути симптомом якоїсь хвороби.

Основні небезпеки для людини, яку вкусив членистоногий — інфекція, яка потрапить у ранку, якщо розчесати місце укусу, а також алергічна реакція.

"Найпопулярніші" в Україні літні комахи, що можуть вкусити — це комарі, медоносні бджоли та джмелі, оси та шершні, мухи, мошки, блохи й постільні клопи. Також кліщі, хоча за класифікацією їх некоректно називати комахами — це павукоподібні.

Комарі

Як правило, укуси комарів проявляються невеликою папулою (підвищенням над шкірою), незначним почервонінням і свербежем. Хоча чутливість кожної людини своя. Хтось майже не помітить укус, а в когось подразнення таке, що неможливо втриматися від розчісування.

В абсолютній більшості після укусів комара не потрібно звертатися до лікаря, окрім випадків серйозного інфікування. Щоб послабити реакцію на укус комара, можна прийняти безрецептурний антигістамінний препарат — проте це треба погодити зі своїм сімейним лікарем. Також можна намастити місце укусу бальзамом чи гелем проти набряку та свербежу.

Бджоли, оси, шершні

Укуси бджіл та ос помітні. Місце проколу зазвичай червоне, шкіра набрякає, не червоніючи. На відміну від джмелів та ос, медоносні бджоли можуть вжалити лише раз — із допомогою зазубреного жала, яке лишається в шкірі. Бджоли зазвичай жалять, коли є загроза їхньому життю — наприклад, людина випадково їх затисла або ж потривожила гніздо.

А от оси люблять людську їжу, тож уникнути їх буває важко. Крім того, жало оси не залишається в шкірі, вони можуть жалити багаторазово. Укуси шершнів теж "багаторазові", але ці комахи не такі агресивні.

Якщо вас вкусила бджола, необхідно відразу видалити жало зі шкіри, не пошкодивши мішечок з отрутою. Міністерство охорони здоров’я радить прибрати жало ковзаючим рухом нігтем або краєм банківської картки, а не тягнучи за нього. Не варто користуватися пінцетом, адже тоді з жала може вичавитися отрута.

Якщо у вас немає алергії на цих комах, укус оси чи бджоли не загрожує життю. Водночас отрута ос, бджіл і шершнів може викликати сильну реакцію в алергіка: наприклад, анафілактичний шок або набряк Квінке. Тому варто мати з собою екстрені засоби від алергійного набряку. Особливо зверніть увагу на ці препарати, якщо маєте інші види алергії або вирушаєте на природу, куди важко буде доїхати "швидкій".

Мошки

Укуси мошок проявляються індивідуально, це залежить від реактивності організму. Виникнути можуть і маленькі почервоніння завбільшки з рисове зерня, і великі папули на кілька сантиметрів, що сверблять.

Загалом укуси мошки не загрожують життю. Місце може запалитися, якщо розчесати його та занести інфекцію. Якщо укус завдає дискомфорту, краще звернутися до лікаря, який огляне вас і, можливо, випише поверхневі засоби проти свербежу та щось від алергії.

Кліщі

Ці членистоногі активні з квітня по жовтень і надокучають як людям, так і домашнім улюбленцям. В Україні вони можуть переносити хворобу Лайма (бореліоз) і кліщовий енцефаліт.

Від енцефаліту варто щепитися, а проти бореліозу немає вакцини, хоча над її розробкою працюють багато років. Лише близько 20% кліщів заражені збудником хвороби Лайма. Виразний симптом хвороби — кільцева еритема. Це почервоніння у вигляді кола, яке поступово збільшується.

Імовірність інфікуватися від кліща залежить від того, скільки він пробув у тілі та як його видаляли. Якщо минуло менше ніж 12 годин, відколи ви були на прогулянці, і ви легко й повністю дістали кліща з тіла, то ймовірність інфікування низька. Якщо кліщ пробув у шкірі понад добу, ви видалили його не повністю та/або розчавили, потрібно звернутися до лікаря, який призначить необхідні препарати. Та краще в будь-якому разі попередити сімейного лікаря і прислухатися до свого самопочуття протягом кількох тижнів після укусу.

Блохи

Укуси бліх доволі болісні, часом кровоточать та сильно сверблять. Уражені місця — це невеликі червоні кола, проте шкіра навколо може набрякнути, якщо людина її чухає. Часто укуси з'являються на ногах та інших відкритих ділянках тіла. Чутливі люди можуть відчувати свербіж навколо укусу протягом тижня та більше. Блохи трапляються зокрема під час взаємодії з необробленими тваринами.

Клопи

Клопи можуть оселитися в будь-якому приміщенні, де живе людина. Їх можна принести на одязі та взутті, вони можуть просочитися крізь вентиляційні отвори, тріщини, щілини. Клопи ведуть нічний спосіб життя та активні цілий рік. Сліди укусу клопів сверблять набагато сильніше і довше, ніж комарині, на місці укусу посередині є цятка засохлої крові. Також клопи не насичуються кров’ю за один прокол, тому укусів зазвичай багато, вони розташовуються ланцюжками.

Клопів можна виявити, оглянувши стелю, стіни та підлогу, зокрема тріщини там, або постеливши біле простирадло і вночі різко увімкнувши світло. Якщо вони є, ви помітите їх на тканині.

Виявлені колонії слід обробити інсектицидами. Як варіант — зверніться до спеціальних установ, які мають дозвіл на обробку. Заражені меблі краще викинути. Клопи бояться перепадів температур, тому можна обробити кожен кут і щілину гарячим паром, винести подушки та матраци на мороз тощо.

Загалом небезпека укусів клопів така сама, як інших комах. Не варто розчісувати шкіру, щоб не занести інфекцію. Промийте поверхню тіла з милом. А за появи гострих симптомів звертайтеся до медиків.

Що робити після укусу

В разі укусу кліща схопіть його тільце максимально близько до шкіри, обережно та повільно потягніть рівномірним рухом вгору — без ривків. Потім промийте місце на шкірі антисептиком чи водою з милом.

У випадках з іншими комахами, як рекомендують у МОЗ, промийте ділянку укусу водою і прикладіть холодний компрес, щоб зменшити набряк. Якщо місце укусу набрякло і сильно болить, прийміть знеболювальні та антигістамінні препарати.

Головну небезпеку від укусів комах становить можлива серйозна алергійна реакція — анафілаксія. Якщо відчуваєте проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, маєте слабкий чи прискорений пульс, висипи, нудоту, блювання або діарею, якщо знепритомніли, потрібно якнайскоріше викликати "швидку".

Профілактика укусів

Щоб уникнути укусів комах вдома, встановіть москітні сітки для вікон. Перед виходом на природу користуйтеся засобами проти комарів та кліщів. Намагайтеся захищати шкіру одягом: у спеку це може бути світлий одяг із натуральних легких тканин, який не дасть комасі дістатися тіла. Будьте уважні, якщо їсте надворі, щоб до ротової порожнини не потрапила бджола чи оса. А також обробляйте домашніх улюбленців проти бліх і кліщів.