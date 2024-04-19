Кліщі не стрибають з дерев. Як вберегтися від хвороби Лайма чи енцефаліту

Сезон найбільшої активності кліщів триває з квітня по жовтень. В цей час слід додати трохи пильності — і можна оминути цих істот, як і неприємних для здоров’я наслідків. Суспільне разом з фахівцями з платформи "Бережи себе" розповідає, як уберегти себе і своїх тварин від кліщів та що робити, якщо все ж їх "зловили".

Де і коли можна натрапити на кліща

Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20-60 см.

На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.

Репеленти проти кліщів

Перед виходом у зелені зони радять скористатися репелентом — засобом проти кліщів. Але його заборонено використовувати для немовлят, яким менше ніж 2 місяці. Для дітей, молодших за 3 роки, не можна брати препарати з вмістом OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта) та PMD (параментан-діол). Наскільки це можливо, репелентів, як і будь-якого додаткового хімічного впливу, мають уникати вагітні жінки.

Перед виходом надвір обробіть репелентом одяг і взуття — і з внутрішнього, і з виворітного боку. Не наносьте репелент на шкіру. Коли розбризкуєте засіб, намагайтесь не вдихати його.

Огляд під час і після перебування надворі

Якщо ви побачили кліща високо на тілі — він не з дерев, а сам добрався знизу. Кліщ не буде присмоктуватися до шкіри одразу, як на неї потрапив. Він почне кусати, коли людина чи тварина зупиниться, сяде чи ляже, тобто перебуватиме у стані спокою. Тоді паразит повільно повзтиме вгору.

Ви не відчуєте, якщо вас укусив кліщ: вони застосовують анестетик (знеболювальну речовину). Фахівці радять оглядати себе раз на пів години під час прогулянки та ретельніше оглянути все тіло вже вдома. Оглянути потрібно такі місця:

лінія шкарпеток;

підколінна впадина, щиколотки;

пах;

лінії бюстгальтера;

шия;

лінія волосяного покриву на голові, вуха, ділянки за вухами;

слід промацати руками волосся та шкіру голови.

Кліщ може триматися на людині чи тварині до 12 днів. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ стає більшим.

Що робити, якщо помітили кліща на тілі

Насамперед, потрібно його витягти. Якщо є змога, краще зверніться до лікаря, якщо ні — вилучіть самі. Не потрібно змащувати його спиртом, рідиною для зняття лаку, олією, вазеліном. Не треба випалювати кліща цигаркою чи сірником, не можна виймати голіруч — потрібно витягти пінцетом чи спеціальною ручкою-ласо (вони продаються в аптеках чи ветеринарних магазинах).

Як це зробити:

схопіть тільце кліща максимально близько до шкіри;

обережно та повільно потягніть його рівномірним рухом вгору — без ривків;

промийте місце на шкірі антисептиком чи водою з милом.

Якщо спеціального ласо немає, витягніть кліща пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки.

Не хвилюйтеся, якщо під час видалення ротовий апарат кліща відламався і залишився у шкірі. Розрив тіла кліща порушує зв’язок з його слинними залозами, які є джерелом, до прикладу, інфекції Лайма. Ротовий апарат засохне і відпаде сам за кілька днів. Або можете спробувати витягти його так само, як тіло кліща.

Точно не можна визначити, чи заразив вас кліщ. Він міг не встигнути вкусити та передати хворобу. Міг узагалі не бути інфікованим.

Спостерігайте за своїм станом протягом трьох тижнів, вимірюйте температуру. Якщо з’явився висип або симптоми, схожі на грип, негайно зверніться до лікаря.

Хвороба Лайма

Якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин, є ризик заразитися хворобою Лайма. Її симптоми можуть проявитись за кілька місяців:

підвищена температура;

озноб, лихоманка;

головний біль;

біль у м’язах та набряк лімфатичних вузлів;

висип, який нагадує коло. Воно поступово збільшується й може досягти 30 см у діаметрі, може бути теплим на дотик, але рідко коли болить чи свербить. Може виникнути на будь-якій частині тіла.

Раннє виявлення і лікування хвороби Лайма передбачає антибіотикотерапію. Людина майже завжди повністю одужує. Однак шанси на повне одужання зменшуються, якщо зволікати. Найсерйозніші симптоми хвороби Лайма можуть з’явитися лише через кілька тижнів, місяців або років після укусу кліща. Це сильні головні болі, артрит, набряки суглобів, а також проблеми з серцем і центральною нервовою системою. Хвороба Лайма — бактеріальна, тож якщо ви її перенесли, імунітет на все життя не виробиться.

Енцефаліт, його поширення та симптоми

Як зазначає платформа "Бережи себе", одним із найстрашніших наслідків укусу кліща є кліщовий енцефаліт, який викликає запалення мозку. За словами інфекціоністки Олени Луцької, в Україні зонами постійного існування недуги вважають Волинь та Карпати.

У Європі за останні 30 років кількість випадків кліщового енцефаліту збільшилась на 400%. "Офіційно останні роки він не реєструвався. Але я допускаю прогалини діагностики. Бо в тій самій Польщі та Словаччині реєструється, і досить багато", — пояснює Олена Луцька.

Хоча найчастіше енцефаліт спричиняють саме укуси кліщів, проте він передається по-різному:

повітряно-крапельним шляхом — наприклад, енцефаліт може викликати вірус кору;

через укуси комах (за біологічною номенклатурою кліщі — це павукоподібні, інший клас членистоногих поряд із комахами);

через забруднену їжу;

через контакт із хворою людиною.

У зоні ризику діти, літні люди та люди із захворюваннями імунної системи. Важливо знати, що від енцефаліту є щеплення. В Україні його можна купити власним коштом. Курс — 3 уколи. Це найнадійніший захист від хвороби.

Якщо людина захворіла, специфічного лікування, як от у випадку з хворобою Лайма, не існує. Хвороба може минути без наслідків, а може призвести до інвалідності, а в окремих випадках завершитися смертю. Її найпоширеніші симптоми такі:

головний біль;

гарячка;

нудота та блювота;

відчуття скутості в шиї;

висока температура;

біль у м’язах та суглобах;

втома, слабкість;

галюцинації;

сплутаність свідомості;

судоми;

втрата рухливості частини тіла чи обличчя;

розлади мовлення або слуху;

непритомність, кома.

Олена Луцька додає, що на початку розвитку енцефаліту симптоми нагадують грип. Приблизно за тиждень можуть проявитися неврологічні симптоми — судоми чи сплутаність свідомості.

Кліщі у тварин

Як уберегти тварин від укусів кліщів:

вигулюючи або дресуючи тварину, намагайтеся обрати місце якомога далі від трав'янистих або лісистих ділянок та куп листя;

після прогулянок у зелених зонах оглядайте, чи є на вашому улюбленцеві кліщі;

ретельно розчісуйте шерсть тварини;

якщо знайшли кліща, треба якомога швидше видалити його — не пінцетом, а спеціальним гачком з ветаптеки — кількома обертами навколо осі. Обробіть місце антисептиком;

проконсультуйтеся з ветеринаром, як обробити собаку чи кота пестицидами, що вбивають кліщів, або як використовувати нашийники проти кліщів, краплі чи спреї на холку.

Як пише управління охорони здоров’я Нью-Йорку, коти стійкі до хвороби Лайма, а у деяких собак вона не проявлятиметься, але все ж тварини можуть заразитися нею. Під шерстю не можна побачити шкірні висипи, але в улюбленців проявляються інші симптоми: млявість, артрит (проявляється як біль у суглобах, переминання з ноги на ногу, накульгування), лихоманка, ураження нирок. Хворобу Лайма тваринам так само лікують антибіотиками — обов’язково під наглядом ветеринара.

У собак через укуси може розвинутися піроплазмоз. Збудниками є паразити крові Babesia, тому хвороба ще має назву бабезіоз. Інкубаційний період (коли хвороба може виявитися симптоматично) — від 2 днів до 3 тижнів.

Бабезії руйнують еритроцити. Під час руйнування виділяються шкідливі продукти розпаду і токсини, які вражають внутрішні органи, особливо печінку та нирки. Симптоми піроплазмозу: млявість, небажання грати; зниження або відсутність апетиту; підвищена температура; собака може пити багато води; потемніння сечі, наявність в ній крові; пожовтіння слизових оболонок; пронос та/або блювота.

Якщо таке помічаєте, негайно зверніться до ветеринара. У лікарні застосують протипаразитні засоби, а за потреби — переливання крові та кисневу терапію.