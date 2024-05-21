Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29

У ніч проти 21 травня сили протиповітряної оборони у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях збили 28 "шахедів" із 29, якими Росія атакувала Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, уночі 21 травня росіяни атакували 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальна авіація і підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні.