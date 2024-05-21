На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 21 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 495 070 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1380 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин —14699 (+34) од,
- артилерійських систем — 12779 (+42) од,
- РСЗВ — 1077 (+1) од,
- засоби ППО — 811 (+4) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів— 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10290 (+54),
- крилаті ракети — 2207 (+2),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17383 (+72) од,
- спеціальна техніка — 2085 (+6).
Дані уточнюються.