Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїСвітВійнаЗброя і технології

На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб ЗСУ втрати ворога війна в Україні армія РФ
Російські військові. Getty Images

Станом на ранок 21 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 495 070 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1380 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7605 (+15) од,
  • бойових броньованих машин —14699 (+34) од,
  • артилерійських систем — 12779 (+42) од,
  • РСЗВ — 1077 (+1) од,
  • засоби ППО — 811 (+4) од,
  • літаків — 354 (+0) од,
  • гелікоптерів— 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10290 (+54),
  • крилаті ракети — 2207 (+2),
  • кораблі /катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17383 (+72) од,
  • спеціальна техніка — 2085 (+6).

Дані уточнюються.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Breaking News Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Азовсталь
Обстріл Харкова та Одеси, "Укренерго" продовжило відключення світла. 818 день війни. Онлайн
Солдати обстрілюють з міномета передову позицію на Донеччині, 26 січня 2024 року
Вибухи в Харкові й Одесі, міжнародна допомога для України та арешт диверсантів у Польщі : новини 21 травня

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Генштаб: на фронті напередодні відбулося 140 бойових зіткнень
Генштаб: на фронті напередодні відбулося 140 бойових зіткнень, з початку доби ситуація загострена
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
війна, ЗСУ
Від початку доби відбулося 90 боєзіткнень, деякі з атак РФ тривають досі — Генштаб
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, ситуація на фронті
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, за добу на фронті — 110 бойових зіткнень
На початок