Росія безпілотниками атакувала Харків та Одесу, Іспанія та Нідерланди нададуть допомогу для України та У Польщі заарештували дев'ятьох підозрюваних у диверсії на замовлення Росії — Суспільне зібрало головні новини ранку 21 травня.

Вибухи у Харкові та Одесі

Вночі російські війська безпілотниками атакували Харків. Перші вибухи у місті пролунали о другій ночі. Очевидці розповіли Суспільному, що у Харкові видніється пожежа через атаку російських безпілотників. Внаслідок атаки у місті кілька пошкоджених приватних будинків. Там пожежі, повідомив міський голова Терехов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали чотири людини. У них гостра реакція на стрес, додав керівник ОВА Синєгубов. У Харківській області повітряна тривога тривала понад шість годин.

О пів на третю ночі вибухи пролунали в Одесі. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Іспанія та Нідерланди нададуть допомогу для України

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайн". За її словами, постачання має відбутися наприкінці червня.

Найближчим часом Нідерланди нададуть Збройним силам України бронемашини YPR із бойовими станціями дистанційного керування, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання "Рамштайн". БМП прибудуть в Україну в найкоротші терміни. Про точну кількість і типи озброєння не повідомляється.

Контекст: у понеділок, 20 травня, відбулося 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Засідання було онлайн, у ньому брали участь і український міністр оборони Рустем Умєров із делегацією.

Арешт підозрюваних у диверсії в Польщі

Дев'ятеро людей у Польщі заарештували через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії, заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24. Це стосується побиття, підпалів та спроб підпалу, стверджує прем'єр.

За його словами, це найманці з України, Білорусі та Польщі. Триває міжнародне розслідування. Більше деталей глава польського уряду не навів через питання безпеки.

Контекст: в травні 2024 року Туск оголосив про посилення у польських спецслужбах через дестабілізаційну діяльність Москви, оголосивши, що Польща виділить ще 100 мільйонів злотих на цивільні та військові контррозвідувальні служби.

Компанії Ілона Маска дозволили вживити чип у мозок другому добровольцю

Компанія Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA) на вживлення чипа для прямого зв'язку з комп'ютером у мозок другого добровольця, повідомив Маск.

Схвалення регулятора Neuralink знадобилося через проблеми з пристроєм у першого учасника випробувань Нолана Арбо. Чоловікові, паралізованому нижче за плечі, вживили чип наприкінці січня 2024 року.

Перший випадок: у березні 2024 року компанія опублікувала відео, в якому Арбо грає у шахи, роблячи ходи за допомогою думок. Однак через місяць у роботі пристрою стався збій – частина ниткоподібних електродів чипа змістилася та перестала зчитувати сигнали. Тепер Neuralink збирається імплантувати чіп глибше в моторну кору мозку, щоб уникнути повторення проблеми.