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Нідерланди передадуть Україні БМП YPR з бойовими модулями
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Нідерланди передадуть Україні БМП YPR з бойовими модулями

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, фото: AP

Найближчим часом Нідерланди нададуть Збройним силам України (ЗСУ) бронемашини YPR із бойовими станціями дистанційного керування.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба є також нашою боротьбою. Ці типи бронетехніки дуже важливі для України. Вони маневрові, можуть швидко переміщати війська і можуть виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні завдання. Озброєння з дистанційним керуванням забезпечує стрілку додаткову безпеку", – сказала Оллонгрен.

БМП прибудуть в Україну в найкоротші терміни. Про точну кількість і типи озброєння не повідомляється.

У міністерві оборони Нідерландів розповіли, що передають цю техніку після прохання Президента України Володимира Зеленського. На сьогодні Нідерланди передали загалом 207 бронемашин YРR різних типів.

У найближчі місяці Україна отримає більше обладнання та підтримки, зазначили у відомстві.

"Зусилля, які ми зробили останнім часом, окупляться найближчими місяцями. Вкрай важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у колективні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна взяла верх у боротьбі за свободу. Потреба в протиповітряній обороні також залишається такою ж великою, як і раніше. Ось чому ми досліджуємо, як ми можемо більше сприяти цьому разом з іншими країнами", — сказала міністерка оборони.

20 травня міністр оборони США Ллойд Остін провів засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Головне питання порядку денного — протиповітряна оборона для України та інформація від "морської коаліції".

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