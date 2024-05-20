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Вибори президента під час війни | що з легітимністю Зеленського. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
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Вибори президента під час війни | що з легітимністю Зеленського. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

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Третій рік поспіль в Україні діє воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії, який прямо забороняє проведення парламентських виборів до його завершення. Водночас експерти кажуть, що українське законодавство не таке однозначне щодо голосування за президента країни.

В травні мав би сплинути пʼятирічний термін від інавгурації президента Володимира Зеленського. Чи вважатиметься він легітимним після цієї дати, що робити з виборами в Україні, якщо війна затягнеться та чи можна провести їх в іншому форматі — у поясненні Суспільне Новини.

Що відомо про президентські вибори 2024 року в Україні

Вибори президента України були заплановані на 2024 рік. Перший тур мав відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголошував, що проводити вибори в Україні у 2024 році можливо лише за умови, що закінчаться воєнні дії.

"Під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що, наголошую – це про справедливість. Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко", — сказав він.

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