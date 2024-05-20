МЗС Іспанії відкликало свого посла в Аргентині: яка причина

Іспанія 19 травня оголосила про відкликання свого посла в Буенос-Айресі після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей на заході в Мадриді назвав Бегонію Гомес, дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, "корумпованою жінкою".

Про відкликання повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Такі слова на адресу дружини урядовця — порушення дипломатичного кодексу, відомого як Конвенція Монтевідео, пише видання El Mundo і вказує на ще кілька деталей охолодження взаємин між двома партнерськими країнами: Педро Санчес не привітав Мілея в Іспанії. Мілей не зустрівся ні з Санчесом, ні з королем Іспанії Феліпе VI під час свого першого візиту до країни.

Мілей назвав дружину Санчеса Бегону Гомес корумпованою під час мітингу в Мадриді, організованого ультраправою партією Vox. Там були багато міжнародних союзників партії.

Глава МЗС Іспанії Альбарес зажадав від Мілея публічно відкликати свою "атаку на демократію", яка "порушує всі дипломатичні звичаї" і "найелементарніші правила співіснування між країнами".

"Якщо такого вибачення не буде, ми вживемо всіх заходів, які вважатимемо за потрібне, щоб захистити наш суверенітет і нашу гідність", — попередив він.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після заяви іспанського МЗС теж відреагував на слова Мілеї в Мадриді.

"Нападам на членів сімей політичних лідерів нема місця в нашій культурі: ми засуджуємо і відкидаємо їх, особливо коли вони виходять від партнерів", — написав Боррель.

У чому конкретно звинувачують Бегонію Гомес

Профспілка Manos Limpias стверджує, що дружина прем'єр-міністра використовувала свій статус, аби залучати спонсорську допомогу для магістратури в бізнес-школі IE, де вона веде курс.

Так, зазначалось, що у 2020 році Гомес підписала угоду про партнерство на суму 25 000 євро, призначену для фінансування стипендій для просування ініціатив африканських підприємців, а також 15 000 євро на операційні та представницькі витрати з центром туристичних інновацій Wakalua.

Мадридський суд розпочав розслідування щодо неї. Педро Санчес залишиться на посаді прем'єр-міністра Іспанії на тлі справи.