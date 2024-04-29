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Санчес залишиться на посаді прем'єр-міністра Іспанії на тлі розслідування щодо його дружини
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Санчес залишиться на посаді прем'єр-міністра Іспанії на тлі розслідування щодо його дружини

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес з дружиною
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес з дружиною Бегоною Гомес. AP

Педро Санчес залишиться на посаді прем'єр-міністра Іспанії на тлі розслідування мадридського суду щодо його дружини Бегони Гомес.

Про це Санчес оголосив під час промови 29 квітня, передає The Guardian.

Раніше мадридський суд розпочав розслідування щодо дружини Санчеса Бегони Гомес після скарги профспілки Manos Limpias ("Чисті руки"). Гомес підозрюють у зловживанні впливом у корисливих цілях та корупції.

Як наголошують у The Guardian, Manos Limpia у минулому мала зв’язки з ультраправими в Іспанії.

"Ми з дружиною знаємо, що ця наклепницька кампанія не припиниться. Це серйозно, але не найактуальніше. Ми можемо з цим впоратися, головне, що ми хочемо сердечно подякувати за вияви солідарності та співчуття, отримані від усіх сфери життя", — сказав Санчес у промові.

До цього, минулої середи, глава іспанського уряду звернувся до громадян у мережі X, заявивши, що має "взяти паузу на роздуми". За його словами, нападки на його родину з боку політичних супротивників "стали нестерпними".

Як пише Euronews, після цього у Мадриді відбулася демонстрація на підтримку Санчеса.

У чому конкретно звинувачують Бегону Гомес

Профспілка Manos Limpias стверджує, що дружина прем'єр-міністра використовувала свій статус, аби залучати спонсорську допомогу для магістратури в бізнес-школі IE, де вона веде курс.

Так, зазначалось, що у 2020 році Гомес підписала угоду про партнерство на суму 25 000 євро, призначену для фінансування стипендій для просування ініціатив африканських підприємців, а також 15 000 євро на операційні та представницькі витрати з центром туристичних інновацій Wakalua.

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