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Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість
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Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість

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Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість
Іспанія. AP

Іспанія скасує так звану програму "золотих віз", що надавала право на проживання іноземцям, які вкладають великі інвестиції в нерухомість в країні, заявив у понеділок журналістам прем'єр-міністр Педро Санчес.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Санчеса, припинення цієї програми допоможе зробити доступ до доступного житла "правом, а не спекулятивним бізнесом".

Програма надає громадянам країн, що не входять до ЄС, які інвестують щонайменше 500 000 євро — без взяття іпотечного кредиту — в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, що дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

"Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов'язані з інвестиціями в нерухомість... у великих містах, які стикаються з дуже напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки", — сказав Санчес.

Він додав, що уряд розпочне процес ліквідації цієї схеми на щотижневому засіданні кабінету міністрів у вівторок після вивчення звіту, поданого Міністерством житлово-комунального господарства.

За даними уряду, з початку дії схеми "золотих віз" у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5 000 дозволів.

Очолюють список китайські інвестори. За ними йдуть росіяни, які вклали понад 3,4 мільярда євро, згідно зі звітом Transparency International за 2023 рік, в якому ставиться під сумнів, чи розслідувала влада походження цих коштів.

За даними сайту про нерухомість Idealista, цей захід навряд чи вплине на ринок нерухомості, оскільки менше 0,1% з 4,5 млн будинків, проданих за цей період, були придбані за такою схемою.

Іспанська житлова проблема була викликана не схемою "золотих віз", а скоріше браком пропозиції і сплеском попиту, заявив речник партії "Ідеалісти" Франсіско Інарета.

"Оголошений сьогодні захід, який зосереджується на міжнародних покупцях, а не на заохоченні виходу на ринок нового житла, є ще одним помилковим діагнозом", — сказав Інарета.

Як відзначає агенція, сусідня Португалія нещодавно переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати гроші в інвестиційні фонди.

Європейська комісія вже давно закликає припинити такі програми, посилаючись на ризики для безпеки.

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