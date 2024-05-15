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США загрожують австрійському Raiffeisen Bank закриттям доступу до долара, якщо він не піде з РФ
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США загрожують австрійському Raiffeisen Bank закриттям доступу до долара, якщо він не піде з РФ

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Raiffeisen
Штаб-квартира Raiffeisen Zentralbank у Відні, Австрія, 26 лютого 2010 року. AP/Ronald Zak

Міністерство фінансів США погрожує позбавити австрійський банк Raiffeisen Bank International доступу до американської фінансової системи.

Про це агенству Reuters розповіло джерело, яке ознайомлене із заявою від 6 травня.

Raiffeisen — один із небагатьох західних банків, які продовжують працювати в Росії та зберігають доступ до SWIFT. Це підвищило попит на його послуги з боку російських клієнтів.

OFAC (Бюро з контролю за іноземними активами — профільний підрозділ Мінфіну США щодо санкцій) підозрює, що Raiffeisen використовується для обходу санкцій, а з початку 2023 ведеться розслідування його діяльності.

Raiffeisen заявляє, що вона скорочує свій бізнес у Росії та працює над "деконсолідацією" своєї російської філії. Також там заявили, що дотримуються усіх санкцій, які запровадили проти РФ.

Reuters пише, що російська влада чітко дала зрозуміти банку, що РФ зацікавлена, щоб компанія й надалі залишалася, оскільки дозволяє здійснювати міжнародні платежі.

Попри те, що італійська UniCredit також має бізнес у Росії і так само не бажає залишати її, Raiffeisen набагато більший і став перевіркою рішучості Заходу припинити зв’язки з Росією.

Відключення західних банків від американської фінансової системи – явище вкрай рідкісне, але можна згадати приклад латвійського банку ABLV у 2018 році, третього в країні на той момент. США звинуватили його у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Північної Кореї. Протягом двох тижнів його ліквідували.

У березні 2023 року НАЗК внесло австрійську Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

У грудні після погроз Відня заблокувати новий пакет антиросійських санкцій ЄС НАЗК зупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank.

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