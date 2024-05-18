Bild: Міноборони Німеччини просить уряд додатково виділити Україні €3,8 млрд

Міністерство оборони Німеччини запросило у свого уряду додатково 3,8 млрд євро для надання допомоги Україні цього фінансового року.

Про це пише німецька газета Bild з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, із наявних 7,1 млрд євро, які уряд Німеччини виділив на військову підтримку України цього року, майже все розподілено, лише 300 млн євро залишилося на закупівлю нової зброї чи боєприпасів.

Голова оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус 15 травня зустрівся з канцлером Олафом Шольцом, 16 травня – з міністром фінансів Крістіаном Лінднером. Запит на виділення додаткових коштів має бути поданий парламенту на затвердження у червні.

Міністерство фінансів Німеччини, як наголошує газета, підтримує і не проти виділення додаткових грошей для України.

"Німеччина не має зазнати невдачі у зміцненні оборони України. Якщо можливо, ми маємо поставити більше озброєнь цього року. Якщо в уряді вдасться досягти консенсусу, ми знайдемо шляхи вирішення цього фінансового року", — заявило відомство.