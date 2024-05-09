Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики після атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Зазначається, що угоду про надання гранту підписали у Міненерго під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце. Відповідний документ підписав голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW.

Як відзначив Герман Галущенко, важливим є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами російського війська. Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій “Укренерго”.

Загалом, як повідомили у пресслужбі, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії РФ “Укренерго” вдалося залучити понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії. Зазначається, що це особливо важливо для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E).

Окремо очільник Міненерго подякував німецькій стороні за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України — 225 млн євро.

Свенья Шульце наголосила, що Німеччина готова й надалі підтримувати Україну в протистоянні російській агресії. Міністерка заявила, що Росія, яка щодня атакує об’єкти української енергетики і прагне позбавити українців доступу до електропостачання, не повинна досягти своєї мети, зокрема завдяки підтримці України з боку партнерів.

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце 9 травня прибула до Києва. При цьому раніше її візит в Україну не анонсувався.