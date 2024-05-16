Чехія допоможе 430 українцям повернутися додому

Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт, який має допомогти українським біженцям від війни повернутися додому, якщо вони так вирішили. Програма розрахована максимум на 430 осіб. Проєкт не має стосунку до призову військовозобов'язаних на військову службу в Україні.

Про ініціативу написали на сайті чеського МВС.

15 травня уряд Чехії затвердив пілотну програму сприяння добровільному поверненню в Україну. Вона призначена тим, кому надали тимчасовий або міжнародний захист. Проєкт розрахований на шість місяців, з червня по листопад.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", — прокоментував проєкт міністр внутрішніх справ Латвії Віт Ракушан.

Міністр сказав, що ініціатива не пов'язана з призовом українців на строкову військову службу.

Програма охопить 430 людей. Для 400 осіб будуть надані автобусні квитки від місця проживання в країні до найближчого місця проживання в Україні. Для решти 30 українців, які мають суттєві проблеми зі здоров'ям, виділять медичний транспорт.

Українці зможуть лише 1 раз скористатися програмою. Якщо людина протягом наступних 12 місяців захоче подати заяву на отримання дозволу на проживання, то повинна буде сплатити половину витрат з програми.

МВС Чехії виділило на ініціативу 5 595 000 чеських крон (9 483 525 грн).

Згідно з опитуванням КМІС, 66% українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії задоволені умовами проживання у цих країнах і лише половина біженців готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.

15 травня Сейм (нижня палата) парламенту Польщі ухвалив у другому читанні законопроєкт, який продовжує термін легального перебування та соціальної підтримки громадян України, які приїхали до республіки після вторгнення РФ, до 30 вересня 2025 року. Документ включає жорсткіші умови надання соціальної підтримки українським біженцям. Так, деякі пільги можна буде отримати лише за пред'явлення паспорта.