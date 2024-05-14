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Лише половина українських біженців готові колись повернутися в Україну — опитування
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Лише половина українських біженців готові колись повернутися в Україну — опитування

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Біженці
Біженці. Ілюстративне фото: AP/Маркус Шрайбер

Більшість українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії задоволені умовами проживання у цих країнах і лише половина біженців готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Більшість опитаних українських біженців — 66% — скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Утім, з них повністю задоволені – 28%, а решта 38% є скоріше задоволеними. Незадоволені умовами життя – 26% респондентів.

7% опитаних стверджують, що вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього – 34%.

Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.

В українських біженців також запитали, за яких умов вони б повернулися в Україну.

Найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

Опитування
Деякі українці закордоном планують повертатися в Україну за певних умов. Інфографіка КМІС

"Одне з актуальних питань – яка частка українських біженців зрештою повернуться в Україну. Зрозуміло, що поки тривають масштабні воєнні дії (із невизначеним результатом) будь-які оцінки є орієнтовними та неможливо точно визначити, скільки ж насправді українців повернуться", — зазначили у КМІС.

За словами соціологів, для такої орієнтовної оцінки вони поєднали відповіді респондентів на розглянуті вище три питання.

У КМІС відштовхувалися від того, що імовірніше можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення (і не відповідають "планую надовго залишатися").

"Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", — йдеться у повідомленні.

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