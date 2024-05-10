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У поліцейській дільниці Парижа сталася стрілянина
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У поліцейській дільниці Парижа сталася стрілянина

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Офіцери поліції у Франції
Поліція у Парижі. REUTERS

Двоє поліцейських отримали важкі поранення в результаті стрілянини в дільниці 13-го округу Парижа.

Про це повідомляє La Nouvelle République.

За словами джерела в поліції, в четвер ввечері, 9 травня, чоловік схопив зброю поліцейського та відкрив вогонь. Також поранення отримав підозрюваний

Події відбулися незадовго до 22:30, повідомляє те ж джерело. За словами джерела в поліції, нападника щойно затримали, і чиновники проводили обшук, коли він вихопив зброю одного з них.

Як пише видання, один поліцейський дістав поранення в грудну клітку, а другий в ногу. Обидва знаходяться у важкому стані. Підозрюваний, який також отримав тілесні ушкодження після арешту, перебуває в лікарні.

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