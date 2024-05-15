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Через війну в Україні загинуло 546 дітей — Офіс генпрокурора
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Через війну в Україні загинуло 546 дітей — Офіс генпрокурора

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Через повномасштабну війну в Україні постраждало 1887 дітей. Станом на ранок 15 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1341 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 531, Харківській — 370, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 105.

Протягом останніх днів:

14 травня внаслідок обстрілу армією РФ м. Харків постраждали дві дівчинки 8 і 12 років та два хлопчики 12 і 14 років.

"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

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