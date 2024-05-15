ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вбили охорону і викрали засудженого дорогою до в'язниці: у Франції другий день шукають злочинців
КРИМІНАЛФРАНЦІЯЖиттяСвіт

Вбили охорону і викрали засудженого дорогою до в'язниці: у Франції другий день шукають злочинців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сотні правоохоронців у Нормандії (Франція) шукають ув'язненого Мохамеда Амра, який 14 травня утік із поліцейського мікроавтобуса, що віз його до в'язниці після суду.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Амра повертали із судового засідання в Руані, коли інша автівка протаранила поліцейський фургон. Потім озброєні люди відкрили вогонь по транспортному засобу, внаслідок чого загинуло двоє офіцерів-охоронців. Ще троє отримали поранення.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, вживаються всі засоби, щоб знайти цих злочинців. Президент Емманюель Макрон також заявив, що "робиться все, щоб їх знайти".

Близько 200 жандармів були мобілізовані 14 травня і в ключових місцях проводяться перевірки транспортних засобів.

Адвокат Амра Х'юг Віж'є сказав французькому каналу новин BFMTV, що "хотів би вірити, що його підзахисний не знав про план його звільнення".

Що відомо про в'язня-втікача Мохамеда Амра

10 травня 2024 року Амра було визнано винним у крадіжці зі зломом, а прокуратура Марселя висунула йому звинувачення у викраденні людини, яке призвело до смерті.

Державна прокурорка Парижа повідомила на пресконференції, що до цього Амра мав 13 судимостей, причому перша з них датується жовтнем 2009-го, коли йому було 15 років. Його пов'язують з бандою в у Марселі.

Топ дня
Обстріл Харкова 14 травня 2024
Зеленський скасував візит до Іспанії, "Укренерго" запровадило віялові відключення світла. 812 день війни. Онлайн Важливо
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Електрична лампочка
Укренерго прогнозує відключення світла по Україні ввечері 15 травня
Зеленський
Зеленський скасував запланований візит до Іспанії
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
Італія, мафія
Понад сотню людей затримали в Італії у межах операції проти мафії
У Казахстані ексміністра Куандика Бішимбаєва засудили до 24 р. тюрми за вбивство дружини
У Казахстані ексміністра засудили до 24 років ув'язнення за жорстоке вбивство дружини
Угорщина
У столиці Угорщини чоловік зарізав українця: підозрюваного затримали
Хакер
У США засудили українського хакера до майже 14 років в'язниці. Що відомо
На початок