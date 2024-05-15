Сотні правоохоронців у Нормандії (Франція) шукають ув'язненого Мохамеда Амра, який 14 травня утік із поліцейського мікроавтобуса, що віз його до в'язниці після суду.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Амра повертали із судового засідання в Руані, коли інша автівка протаранила поліцейський фургон. Потім озброєні люди відкрили вогонь по транспортному засобу, внаслідок чого загинуло двоє офіцерів-охоронців. Ще троє отримали поранення.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, вживаються всі засоби, щоб знайти цих злочинців. Президент Емманюель Макрон також заявив, що "робиться все, щоб їх знайти".

Близько 200 жандармів були мобілізовані 14 травня і в ключових місцях проводяться перевірки транспортних засобів.

Адвокат Амра Х'юг Віж'є сказав французькому каналу новин BFMTV, що "хотів би вірити, що його підзахисний не знав про план його звільнення".

Що відомо про в'язня-втікача Мохамеда Амра

10 травня 2024 року Амра було визнано винним у крадіжці зі зломом, а прокуратура Марселя висунула йому звинувачення у викраденні людини, яке призвело до смерті.

Державна прокурорка Парижа повідомила на пресконференції, що до цього Амра мав 13 судимостей, причому перша з них датується жовтнем 2009-го, коли йому було 15 років. Його пов'язують з бандою в у Марселі.