Українські ветерани війни більш негативно ставляться до телемарафону, ніж загалом інші громадяни. Частка захисників, які використовують "Єдині новини" як джерело інформації, на 10% менша за аналогічний показник серед усіх жителів України.

Такі дані дослідження "Індекс медіаграмотності українців", проведеного "Детектора медіа".

"Через прикрашання дійсності та відсутність різних точок зору у "Єдиних новинах" 82% опитаних українських захисників, за їхнім зізнанням, змушені шукати інформацію в інших джерелах. Серед усіх українців ця частка складає 74%", — йдеться у висновках дослідження.

Позитивно до телемарафону ставляться 20% ветеранів. Серед загальної аудиторії таких 28%. І ще 31% оцінюють "Єдині новини" як негативно, так і позитивно.

Крім того, згідно із дослідженням, ветерани рідше, ніж українці, дивляться національний телемарафон. Лише 21% опитаних захисників використовує "Єдині новини" як джерело інформації.

Зазначається, що Індекс медіаграмотності всієї аудиторії медіа в Україні показав, що кількість українців, які черпають інформацію з телемарафону, становить 31%. Порівняно з 2022 роком цей показник зменшився на 10%.

Громадська організація "Детектор медіа" провела власне кількісне дослідження "Індекс медіаграмотності українців", яке визначає рівень свідомого сприйняття й критичного ставлення українців до інформації, а також їхнє вміння користуватися медіа.

Результати четвертої хвилі дослідження, яка охопила 2023 рік, дають уявлення про те, як на медіаграмотність українців вплинув другий рік повномасштабної війни. Перша та друга хвилі дослідження були проведені у 2020 та 2021 роках, третя — у 2022 — на початку 2023 року.