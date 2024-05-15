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Франція відправить в Україну ракети до систем SAMP-T
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Франція відправить в Україну ракети до систем SAMP-T

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ЗРК SAMP-T Mamba
ЗРК SAMP-T Mamba. ЗРК SAMP-T Mamba. Фото: Міноборони Франції

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна передасть Україні нову партію ракет Aster до системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це він заявив на слуханнях у Національній асамблеї, повідомляє Le Monde.

"Я щойно підписав документи щодо другої партії ракет Aster, які дозволять продовжити роботу зенітно-ракетного комплексу середньої дальності SAMP-T, який ми передали разом з нашими італійськими партнерами", — пояснив міністр.

При цьому Лекорню не уточнив ні кількість боєприпасів, ні графік поставок.

19 червня 2023 року президент Франції Емануель Макрон оголосив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T.

Що відомо про ЗРК SAMP-T

SAMP-T – зенітний ракетний комплекс далекої дії, який розробив європейський консорціум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Також комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані і висоті до 25 км.

ЗРК побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети Aster-30. Швидкість ракети – 4,5М (1400 м\с). Вага бойової частини – 20 кг, стартова маса – 450 кг.

SAMP-T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

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