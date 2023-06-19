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Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
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Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон

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Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
ЗРК SAMP-T Mamba. Фото: Міноборони Франції

Президент Франції Еммануель Макрон через чотири місяці після обіцянки заявив, що ракети SAMP/T знаходяться в Україні. Про це повідомляє італійське видання RaiNews. Зазначається, що це франко-італійська система зенітної оборони середньої дальності.

"Я радий мати змогу повідомити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та живе життя", – сказав президент Франції під час виступу в Парижі.

Макрон також повідомив, що Бельгія буде допущена в якості спостерігача до комплексної програми Future Air Combat System (SCAF), розробленої Францією, Німеччиною та Іспанією.

"Це розширення ще більше закріпить цей проект у Європі в центрі протиповітряної оборони завтрашнього дня", — додав французький лідер.

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