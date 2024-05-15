ВАКС стягнув у дохід держави два літаки АН-148, які належали російській компанії

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) стягнув у дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки АН-148-100Е російської компанії "Ільюшин Фінанс Ко.".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшн Фінанс Ко." про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех" та відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на авіаційних заводах РФ

При цьому до початку та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія системно співпрацює з вищим російським політичним керівництвом та бере участь в матеріально технічному забезпеченні збройної агресії РФ шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів російського Міноборони.

За словами заступниці міністра юстиції Інни Богатих, ці літаки знаходяться на території України.

Наприкінці грудня 2023 року Мін'юст подав до ВАКС черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення двох пасажирських літаків Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко." у дохід держбюджету.