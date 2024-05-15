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"Спеції, риба та крупи". Затверджено зміни до каталогу харчування ЗСУ — Міноборони
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"Спеції, риба та крупи". Затверджено зміни до каталогу харчування ЗСУ — Міноборони

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Міноборони, харчування ЗСУ
Міністерство оборони України. Пресслужба МО

Міноборони затвердило зміни до каталогу харчування ЗСУ, розробленого спільно з "Державним оператором тилу"‎ (ДОТ), який вже оголосив закупівлі продуктів для української армії на друге півріччя за оновленим переліком.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зазначається, що "інновації" сприяють підвищенню якості харчування військовослужбовців. Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

  • борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;
  • риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);
  • розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добової видачі на одного військового і звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

"Внесені зміни до каталогу сприятимуть покращенню якості харчування, яке отримують військові. Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили деякі "екзотичні" позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата", – пояснила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Що відомо про підприємство "Державний оператор тилу"

Міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня 2023 року підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором держпідприємства "Державний оператор тилу".

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що з грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — "Державний оператор тилу", яка візьме на себе весь функціонал потреб Збройних сил України. Кліменков додав, що зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики – ще до того, як запрацює "Державний оператор тилу".

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