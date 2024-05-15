Bloomberg: США можуть надіслати в Україну ще одну батарею Patriot

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цими планами.

Вашингтон і його союзники намагаються задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відображення російських атак, що посилилися, пише агентство.

За словами джерел, які попросили про анонімність, США хочуть відправити одну батарею разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами щодо відправлення Києву додаткових систем ППО зі своїх запасів, сказали вони.

Раніше Німеччина погодилася надати Києву ще одну систему Patriot, нагадує Bloomberg.