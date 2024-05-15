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New York Times: Україна все менш збиває російські ракети
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New York Times: Україна все менш збиває російські ракети

ЗМІ
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Робота ППО в Україні
Робота протиповітряної оборони в Україні. Facebook/Повітряне командування "Південь"

Україні все частіше не вдається зупиняти російські ракети, що підриває її здатність захищати основну інфраструктуру та занурює міста в темряву.

Про це пише американська газета New York Times з посиланням на аналіз щоденних українських військових звітів.

Газета проаналізувала статистику збиття російських ракет із травня 2023 року, коли протиповітряна оборона збивала 80%, до квітня 2024 року, коли збили менше половини запущених російських цілей. Росія змінила тактику і почала використовувати все більш модернізовані ракети, які тяжче збивати.

Видання зазначає, що пройдуть тижні й місяці, аніж військова допомога союзників потрапить на фронт та посилить ППО. Зокрема, й допомога від США на 60 мільярдів доларів.

Також Росія посилила використання зброї, яку Україна довго не могла перехопити, як-от балістична ракета "Іскандер-М" і ракета Х-22. Але командири кажуть, що є більш основна причина різкого падіння показників перехоплення — нестача боєприпасів.

Речник ВПС України майор Ілля Євлаш заявив, що у Росії стільки ракет С-300, що марно намагатися їх усі перехопити, пише New York Times.

Україна набагато успішніше перехоплює ударні безпілотники. Дані ВПС свідчать про те, що протягом 2023 року Повітряні сили ЗСУ збили близько 80% дронів, майже всі — Shahed. Це тому, що вони повільніші, ніж ракети, і їх можна збивати менш складною зброєю, наприклад зенітними гарматами. Проте рівень перехоплення безпілотників в Україні знизився, оскільки Росія адаптувала свій парк безпілотників, змінивши схему польоту, збільшивши швидкість і пофарбувавши їх у чорний колір, щоб уникнути виявлення.

Газета The Wall Street Journal, посилаючись на власний аналіз щоденних даних від Повітряних сил ЗСУ, теж писала про спад перехоплення Україною російських ракет.

За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет. Ефективність перехоплення впала на 30%. За ці ж пів року коефіцієнт перехоплення дронів типу Shahed упав лише на 1% — їх збивають 82% від загальної кількості пусків.

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