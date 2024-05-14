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США і Тайвань провели неоголошені тихоокеанські навчання
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США і Тайвань провели неоголошені тихоокеанські навчання

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Маневри Тайваню
Тайвань проводить військові навчання, Тайвань, 26 липня 2022 р. Фото: AP/Huizhong Wu. Тайвань проводить військові навчання, запуск протиповітряної ракети біля східного узбережжя острова поблизу міста Ілань, Тайвань, 26 липня 2022 р. Фото: AP/Huizhong Wu

Військово-морські сили США та Тайваню у квітні провели у Тихому океані навчання, про які офіційно не повідомлялося.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел, навчання офіційно не проводилися і були названі "незапланованими морськими контактами".

Військові контакти США та Тайваню, зокрема візити та тренування, мають прихований характер і приватно офіційно не підтверджуються через позицію Китаю.

Навчання пройшли у західній частині Тихого океану, повідомили джерела Reuters.

Було залучено близько пів дюжини кораблів з обох сторін, зокрема фрегати, судна постачання та підтримки. За даними агентства, між сторонами є неофіційна угода, що навчання були «просто результатом випадкових контактів».

"Це ніби я вечеряв у цьому ресторані і ви теж випадково опинилися тут", — пояснило джерело.

Військово-морські сили Тайваню заявили, що "часто вступають у контакт із кораблями інших країн" і за потреби проводять навчання» з ними. Пентагон відмовився від коментарів.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.

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