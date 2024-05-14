Індія та Іран підписали 10-річну угоду щодо експлуатації порту

Індія підписала 10-річний контракт з Іраном на розробку та експлуатацію іранського порту Чабахар.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву уряду Індії під керівництвом Нарендри Моді.

Зазначається, що Індія розвиває порт у Чабахарі на південно-східному узбережжі Ірану вздовж Оманської затоки як спосіб транспортування вантажів до Ірану, Афганістану та країн Центральної Азії, минаючи порти Карачі та Гвадар, розміщені у Пакистані.

Водночас санкції США проти Ірану сповільнили розвиток порту.

"Значення порту Чабахар виходить за межі його ролі простого каналу між Індією та Іраном; він служить життєво важливою торговельною артерією, що з’єднує Індію з Афганістаном і країнами Центральної Азії", — заявив міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал у Тегерані після підписання угоди.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, відповідаючи на питання про угоду, сказав журналістам, що санкції США щодо Ірану залишаються чинними. Він попередив, що Вашингтон і надалі дотримуватиметься санкцій.

"Будь-яка організація, будь-хто, хто розглядає ділові угоди з Іраном — вони повинні усвідомлювати потенційні ризики, яким вони піддаються, і потенційний ризик санкцій", — сказав Патель журналістам.

Довгострокову угоду було підписано між Indian Ports Global Limited (IPGL) і морською організацією Ірану.

Згідно з угодою, індійська IPGL інвестує близько 120 мільйонів доларів. Також буде додатково виділено 250 мільйонів доларів у вигляді фінансування, що призведе до збільшення вартості контракту до 370 мільйонів доларів, сказав міністр доріг і міського розвитку Ірану Мехрдад Базрпаш.

Індійська IPGL вперше взяла на себе управління портом наприкінці 2018 року і з того часу обробляла контейнерні перевезення та вантажі.

Участь Ірану у війні Росії проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали війська РФ.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні та цивільні об'єкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.

У жовтні 2022-го Американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що у російської армії з'явився другий майданчик для запуску іранських дронів. Тепер РФ почала запускати БПЛА з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.

Раніше аналітики з Conflict Armament Research зазначили, що Росія модифікувала іранські дрони, переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

10 червня, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує з Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути повністю запущений на початку наступного року.

За його словами, отримані супутникові знімки свідчать про плани розмістити завод з виробництва БПЛА в особливій економічній зоні "Алабуга" в Росії на території Республіки Татарстан.