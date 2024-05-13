З початку доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

З початку доби на передовій відбулося 148 бойових зіткнень. Росіяни завдали 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів позицій українських військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 23.00 годину 13 травня 2024 року.

Зазначається, що на півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, суттєвих змін не відбулося, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак росіян на напрямках "Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ", "Шебекіно (РФ) – Вовчанськ", "Гатище – Вовчанськ", "Муром – Стариця", "Стрілеча – Глибоке", "Пильна – Глибоке", "Глибоке – Липці".

За даними Генштабу, українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.

Втрати армії РФ становлять 164 військових та 25 одиниць техніки.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили 22 атаки росіян на напрямках "Лиман Перший – Синьківка", "Вільшанка – Синьківка", "Крохмальне – Берестове", "Коломийчиха – Стельмахівка", "Ковалівка – Новоєгорівка", "Площанка – Макіївка". Під час боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках українська армія покращила тактичне положення. На напрямках "Ковалівка – Новоєгорівка" та "Кислівка – Іванівка" тривають бої за окремі позиції.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 1 атаку росіян на напрямку "Червонопопівка – Іванівка", на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 15 атак армії РФ на напрямках "Лисичанськ – Білогорівка", "Новодружеськ – Білогорівка", "Веселе – Верхньокам'янське", "Золотарівка – Верхньокам'янське", "Веселе – Роздолівка", "Миколаївка – Спірне". Росіяни успіху не мали, втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку українські війська відбили 35 атак російської армії на напрямках "Бахмут — Іванівське", "Бахмут — Кліщіївка", "Одрадівка — Кліщіївка". Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу росіян, було проведено зміну позицій для збереження життя українських захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.

На Покровському напрямку українські війська відбили 33 атаки росіян на напрямках "Очеретине — Новоолександрівка", "Очеретине — Євгенівка", "Очеретине — Калинове", "Архангельське — Новоолександрівка". Для збереження життя українських захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом армії РФ. На напрямках "Соловйове — Сокіл", "Очеретине – Соловйове", "Очеретине – Євгенівка", "Семенівка — Новоселівка Перша", "Семенівка – Уманське", "Піски — Нетайлове" втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку українськими підрозділами покращено тактичне положення.

На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак росіян на напрямках "Старомихайлівка – Красногорівка", "Славне — Новомихайлівка". Українські підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку українські війська відбили 11 атак росіян на напрямках "Солодке – Водяне", "Завітне Бажання — Старомайорське", "Володине – Старомайорське". Попри на тиск армії РФ, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки росіян на напрямку "Олешківські Піски — Кринки".

За даними Генштабу ЗСУ, на інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Упродовж поточної доби росіяни втратили понад 800 солдатів особового складу. Українські воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин російських окупантів, а також збили 212 російських безпілотних літальних апаратів.