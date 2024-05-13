"Наступають набагато більше за 30 тис.": секретар РНБО про загрозу для Харкова

На північному сході України Росія зосередила близько 50 тисяч російських солдатів. Станом на тепер у наступі на Харківщину беруть участь набагато більше 30 тисяч російських солдатів.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко у коментарі Le Figaro.

"Українські військові готові до відбиття і ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато", – сказав він.

За словами Литвиненка, участь у наступальних діях на Харківщині зараз бере "набагато більше, ніж 30 тисяч військових".

Водночас секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує", українська армія готова до відбиття атак.