"Наступають набагато більше за 30 тис.": секретар РНБО про загрозу для Харкова

На північному сході України Росія зосередила близько 50 тисяч російських солдатів. Станом на тепер у наступі на Харківщину беруть участь набагато більше 30 тисяч російських солдатів.
Про це розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко у коментарі Le Figaro.
"Українські військові готові до відбиття і ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато", – сказав він.
За словами Литвиненка, участь у наступальних діях на Харківщині зараз бере "набагато більше, ніж 30 тисяч військових".
Водночас секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує", українська армія готова до відбиття атак.
Читати ще
Читати ще
Читати ще