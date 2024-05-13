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"Наступають набагато більше за 30 тис.": секретар РНБО про загрозу для Харкова
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"Наступають набагато більше за 30 тис.": секретар РНБО про загрозу для Харкова

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Український боєць
Український військовий на бойовій позиції на Харківщині, 20 листопада 2023 року, Харківщина. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

На північному сході України Росія зосередила близько 50 тисяч російських солдатів. Станом на тепер у наступі на Харківщину беруть участь набагато більше 30 тисяч російських солдатів.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко у коментарі Le Figaro.

"Українські військові готові до відбиття і ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато", – сказав він.

За словами Литвиненка, участь у наступальних діях на Харківщині зараз бере "набагато більше, ніж 30 тисяч військових".

Водночас секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує", українська армія готова до відбиття атак.

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