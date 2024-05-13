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Жителі Литви "провалили" референдум про множинне громадянство
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Жителі Литви "провалили" референдум про множинне громадянство

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Литва, вибори, референдум
Жінка з дітьми голосує на виборчій дільниці на президентських виборах у Вільнюсі 12 травня 2024 року. AP/Mindaugas Kulbis

Жителі Литви не проголосували за зміни до Конституції щодо множинного громадянства, які були винесені на референдум, який відбувся 12 травня одночасно з виборами президента країни.

Про це повідомляє LRT.

За останніми даними ЦВК, після підрахунку абсолютної більшості поданих голосів у референдумі взяли участь 1 млн 396 тис. 828 осіб, або 59% виборців, які мають право голосу.

За запропоновані зміни щодо громадянства проголосували 1 млн 11 тис. 14 осіб, або 73,9% тих, хто проголосував, але цього виявилося недостатньо.

Для того, щоб поправку до Конституції про громадянство було прийнято, за неї мають проголосувати не менше половини виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 млн 385 тис. 234 особи. Тому потрібно було зібрати 1 млн 192 тис. 617 голосів.

У 2019 році потрібно було зібрати 1,24 мільйона голосів, вдалося зібрати — 956 тис. 564 голоси, або 72,35% з тих, хто проголосував.

Цього року було запропоновано змінити Конституцію, виключивши з неї положення про те, що "крім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно".

На референдумі необхідно було висловити думку з приводу виправленої редакції Конституції: "Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням та на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття та втрати громадянства визначається законом".

Конституційний суд уточнив, що тільки шляхом внесення змін до Конституції на референдумі можна відкрити можливість мати подвійне громадянство для Литви, які отримали громадянство інших країн після відновлення незалежності.

У Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори та референдум щодо легалізації множинного громадянства.

У Литві завершився перший тур президентських виборів 2024 року. За результатами підрахунку голосів до другого туру проходять чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, та прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

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