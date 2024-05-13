На Евересті встановили 2 рекорди зі сходження

12 травня зафіксували два рекордні сходження на найвищу гору у світі Еверест. Непальський шерп Камі Ріта піднявся 29-й раз — це найбільше разів за всю історію сходжень. Британський альпініст Кентон Кул піднявся на гору 18-й раз — це рекорд серед іноземців.

Про таке пише BBC.

На Евересті вже розпочався альпіністський сезон, який триває з квітня по червень. Протягом кількох тижнів сотні альпіністів здійматимуться на гору. На цей сезон уряд Непалу видав 414 дозволів на сходження, кожен вартістю 11 тисяч доларів. Усіх альпіністів супроводжує місцевий гід.

Камі Ріта — непальський шерп, представник народності гімалайських гір. Він уперше підкорив Еверест у 24-річному віці, у 1994 році, й відтоді піднімається на гору майже щороку.

Минулого року Камі Ріта двічі підкорив гору, щоби повернути собі статус рекордсмена після того, як його земляк Пасанґ Дава обійшов його.

Ріта раніше говорив журналістам, що його сходження — це просто робота.

Камі Ріта створив допис у своєму Instagram на честь 19-го сходження: "Безпечно повернувся в базовий табір на мою 29-ту вершину Евересту".

Також місцева влада повідомила, що британець Кентон Кул 12 травня здійснив своє 18 сходження на Еверест — це рекорд серед іноземців. Кул — гід-альпініст. Він анонсував своє чергове сходження в соцмережах.

Чоловікові 50 років. Він здіймався на так звані "сім вершин" – найвищі гори на кожному з континентів. Він також єдиний британець, який спустився на лижах з двох восьмитисячників.

Британський альпініст Кентон Кул під час інтерв'ю агентству AFP у Катманду, Непал, 19 травня 2022 року. Getty Images/PRAKASH MATHEMA/AFP

Раніше в січні стало відомо, що 4-річна чеська дівчинка Зара дісталася до базового табору для підйому на гору Еверест на висоту 5364 метри. Вона побила світовий рекорд, який раніше належав 5-річному індійському хлопчику.