111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Великої Британії офіційно став найстарішою людиною у світі після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса з Венесуели, про яку стало відомо 3 квітня.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Спочатку новим рекордсменом вважався 112-річний Гісабуро Сонобе з Японії, але нещодавно підтвердилося, що він помер 31 березня.

Джон Тіннісвуд народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року — того ж року, коли затонув "Титанік". Станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні.

Джон — прадідусь і зараз проживає в будинку для людей похилого віку в Саутпорті, де персонал описує його як "великого базіку". Зі своєю дружиною він прожив у шлюбі 44 роки, доки вона не померла у 1986 році. Їхня донька, Сьюзен, народилася в 1943 році. Зараз у Джона четверо онуків і троє правнуків.

Незважаючи на свій поважний вік, Джон все ще може самостійно виконувати більшість повсякденних справ: встає з ліжка без сторонньої допомоги, слухає радіо, щоб бути в курсі новин, і все ще розпоряджається власними фінансами.

За словами Джона, секрет його довголіття — це "чисте везіння".

"Ви або живете довго, або живете коротко, і з цим нічого не поробиш", — цитує найстарішого чоловіка планети Книга рекордів Гіннеса.

Окрім того, що щоп'ятниці він з'їдає порцію риби з картоплею фрі, Джон каже, що не дотримується жодної конкретної дієти: "Я їм те, що мені дають, як і всі інші. У мене немає спеціальної дієти".

Джон не палить і рідко вживає алкоголь. Його головна порада для збереження здоров'я — дотримуватися поміркованості.

111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Великої Британії офіційно став найстарішою людиною у світі. Сайт Книги рекордів Гіннеса

Джон, фанат футбольного клубу "Ліверпуль". Він народився всього через 20 років після заснування клубу в 1892 році. Він пережив усі вісім перемог свого клубу в Кубку Англії і 17 з 19 перемог в чемпіонаті.

Джон також пережив обидві світові війни. Йому було 27 років, коли розпочалася Друга світова війна. Маючи проблеми із зором, він працював на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі. Окрім бухгалтерського обліку та аудиту, його робота включала логістичні завдання, такі як пошук застряглих солдатів та організація поставок продовольства. Таким чином, Джон є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни серед чоловіків, що залишилися в живих.

Після війни Джон працював у бухгалтерії Shell та BP до свого виходу на пенсію у 1972 році.

Після того, як Джону виповнилося 100 років у 2012 році, він щороку отримував вітальну листівку від покійної королеви Єлизавети, яка була молодшою за нього майже на 14 років.

У 2020 році він став найстарішою людиною Великої Британії.

Зараз Джон каже, що не збентежений своїм новим статусом найстарішого в усьому світі.

"Для мене це не має жодного значення. Анітрохи. Я приймаю його таким, яким він є", — сказав чоловік.

У Книзі рекордів Гіннеса зазначили, що заяву Тіннісвуда на рекорд оцінили її експерти та Геронтологічна дослідницька група, яка каталогізує підтверджених довгожителів.

Найстаріша жива жінка і найстаріша жива людина у світі взагалі — Марія Браньяс Морера з Іспанії, якій виповнилося 117 років.