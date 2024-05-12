На фронті протягом доби відбулось 146 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 12 травня на передовій в Україні відбулось 146 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 30 російських атак на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей росіяни зберігають військову присутність, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Угли, Грем’яч Чернігівської області; Кіндратівка, Запсілля, Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку російська армія здійснили 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де РФ намагалася покращити тактичне положення. Завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де російське військо, за підтримки авіації, намагалося прорвати оборону українських військ. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Торецькому напрямку російська армія наступальних (штурмових) дій не вела, проте, завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку українськими захисниками відбито 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Воздвиженка, Вовче, Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де ворог, за підтримки авіації, 4 рази намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Времівському напрямку українськими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Урожайне та Старомайорське Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку російське військо наступальних (штурмових) дій не вело, проте завдало артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Червоне та Зелений Гай Запорізької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 2 рази атакували позиції українських захисників в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку армія РФ протягом доби наступальних (штурмових) дій не вела. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Львове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Ольгівка, Львове, Кринки Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — додали у Генштабі.