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На Харківщині тривають бойові дії, США виділили Україні 400 млн. 808 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуСтильТоп дня

На Харківщині тривають бойові дії, США виділили Україні 400 млн. 808 день війни. Онлайн

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Вовчанськ, евакуація
Людей евакуюють з Вовчанська до Харкова через активні бойові дії з боку російської армії, 10 травня 2024 року . REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

11 травня — 808 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Кірбі заявив, що Росія, можливо, націлилася на Харків

Російські війська розпочали наземну атаку поблизу Харкова. Сполучені Штати допоможуть забезпечити Україну захистом від цього наступу.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу, пише Reuters.

"Цілком можливо, що росіяни готуються до більш масштабного нападу на Харків", – сказав Кірбі.

Він заявив, що викликає занепокоєння ознаки того, що Росія, схоже, готується застосувати дальній вогонь у радіусі Харкова.

"Ви не збираєтеся цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший і більш масштабний напад безпосередньо на місто", — сказав Кірбі.

У Харкові було чути вибухи

У Харкові було чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

В області оголошена повітряна тривога.

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