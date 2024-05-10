Кірбі заявив, що Росія, можливо, націлилася на Харків

Російські війська розпочали наземну атаку поблизу Харкова. Сполучені Штати допоможуть забезпечити Україну захистом від цього наступу.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу, пише Reuters.

"Цілком можливо, що росіяни готуються до більш масштабного нападу на Харків", – сказав Кірбі.

Він заявив, що викликає занепокоєння ознаки того, що Росія, схоже, готується застосувати дальній вогонь у радіусі Харкова.

"Ви не збираєтеся цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший і більш масштабний напад безпосередньо на місто", — сказав Кірбі.