11 травня — 808 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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- У напрямках Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи, тривають бої за населені пункти на прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні — Стрілечу, Пильне та Борисівку, а також в районі Олійникового та Огірцевого.
- США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.
Кірбі заявив, що Росія, можливо, націлилася на Харків
Російські війська розпочали наземну атаку поблизу Харкова. Сполучені Штати допоможуть забезпечити Україну захистом від цього наступу.
Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу, пише Reuters.
"Цілком можливо, що росіяни готуються до більш масштабного нападу на Харків", – сказав Кірбі.
Він заявив, що викликає занепокоєння ознаки того, що Росія, схоже, готується застосувати дальній вогонь у радіусі Харкова.
"Ви не збираєтеся цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший і більш масштабний напад безпосередньо на місто", — сказав Кірбі.
У Харкові було чути вибухи
У Харкові було чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.