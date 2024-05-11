За добу ЗСУ 108 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 11 травня.

"Загалом, противник завдав 7 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Блешня, Хрінівка, Соснівка Чернігівської області; Басівка, Кіндратівка, Садки, Миропілля, Попівка, Студенок Сумської області.

На Харківському напрямку російські підрозділи за підтримки авіації здійснювали атаки у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатищі, Плетенівка Харківської області. РФ завдавдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселі, Петрівка, Козача Лопань, Синельникові, Вовчанську Харківської області.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак у районах населених пунктів Сеньківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де окупанти намагались покращити тактовне положення. Крім цього армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак у районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 28 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагались покращити тактовне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 15 населених пунктів, зокрема Дружба, Григорівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито понад 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області, де армія РФ за підтримки авіації, намагались витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Калинове, Карлівка, Миколаївка, Новогродівка Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне, Урожайні, де вони за підтримки авіації 7 разів намагались прорвати оборону. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 11 разів атакувала позиції ЗСУ у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдала авіаційного удару у районі населеного пункту Сторожеві Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір'я, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації вона 2 рази марно атакувала позиції Сил оборони у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також противник завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Антонівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 3 радіолокаційних станціях та 4 районах зосередження особового складу противника.

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