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У РФ заявили про атаку БпЛА у Бєлгородській, Волгоградській та Курській областях
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У РФ заявили про атаку БпЛА у Бєлгородській, Волгоградській та Курській областях

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У РФ заявили про атаку БпЛА у Бєлгородській, Волгоградській та Курській областях
Будівля Міноборони РФ в Москві, Росія. Facebook/Міноборони Росії

У Росії заявили, що у ніч проти 11 травня Бєлгородську, Волгоградську та Курську області атакували безпілотники.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони РФ.

Як заявили в Міноборони, російські військові нібито припинили “низку спроб здійснити атаки по території РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 “Вампір” і безпілотних літальних апаратів літакового типу”.

У Міноборони РФ також заявили, що чергові засоби ППО “знищили двадцять один реактивний снаряд і дев'ять БпЛА над територією Бєлгородської області, сім БпЛА перехопили і знищили над територіями Курської та Волгоградської областей”.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО — збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що "внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби в селищі Тим перехопили 2 БПЛА літакового типу".

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