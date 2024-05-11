Розвідка Канади попередила про посилення іранської агресії на Заході

Таємні операції Ірану в західних країнах останнім часом стають дедалі агресивнішими. У США, Великій Британії та кількох європейських країнах правоохоронні органи викривали численні смертоносні змови іранського режиму.

Про це повідомила Канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) у своєму щорічному звіті за 2023 рік, опублікованому 9 травня.

Зазначається, що Іран продовжує вести ворожу діяльність у Канаді і за прогнозами у 2024 році для підтримки режиму так само переслідуватиме своїх ворогів, навіть якщо вони живуть за кордоном.

"Іран прагне стати великою державою на Близькому Сході, поширюючи свій вплив на Ірак, Сирію та Ліван", — пише CSIS.

У звіті підкреслюється, що зусилля Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших держав перешкодити амбіціям Ірану призвели до того, що Іран шукав неформальних альянсів з антизахідними державами, такими як Російська Федерація. Як наслідок, Іран сформував те, що він називає "вісь опору".

Підкреслюється, що Іран та його спецслужби таємно збирають інформацію іранські громади, зокрема антирежимних активістів і політичних дисидентів та втікачів, яких розшукує режим.

Також Іран націлений на ізраїльські інтереси в рамках своєї "таємної війни з Ізраїлем".

Участь Ірану у війні Росії проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали війська РФ.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні та цивільні об'єкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.

У жовтні 2022-го Американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що у російської армії з'явився другий майданчик для запуску іранських дронів. Тепер РФ почала запускати БПЛА з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.

Раніше аналітики з Conflict Armament Research зазначили, що Росія модифікувала іранські дрони, переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

10 червня, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує з Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути повністю запущений на початку наступного року.

За його словами, отримані супутникові знімки свідчать про плани розмістити завод з виробництва БПЛА в особливій економічній зоні "Алабуга" в Росії на території Республіки Татарстан.