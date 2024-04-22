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У ЄС дійшли згоди щодо розширення санкцій проти Ірану
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У ЄС дійшли згоди щодо розширення санкцій проти Ірану

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Боррель
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Міністри закордонних справ ЄС дійшли згоди щодо розширення санкцій проти Ірану. Вони спрямовані на обмеження експорту із ЄС компонентів, які використовуються у виробництві іранських безпілотників і балістичних ракет.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Євросоюз досяг політичної угоди щодо посилення санкцій проти Ірану. Санкції покликані обмежити експорт із ЄС компонентів, які використовуються у виробництві безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет, а також обмежити постачання безпілотників та ракет на Близький Схід та у Червоне море. ", — наголосив Боррель.

Раніше лідери країн Євросоюзу за підсумками саміту у Брюсселі заявили, що розширять санкції щодо Ірану у зв'язку з атакою на Ізраїль у ніч на 14 квітня. Згідно з заявою ЄС, більшість обмежень торкнуться виробництва безпілотників та ракет.

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