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США завершили будівництво плавучого пірсу в секторі Гази
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США завершили будівництво плавучого пірсу в секторі Гази

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Сабріна Сінгх
Заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: скриншот з трансляції

Сполучені Штати завершили будівництво системи плавучих пірсів (JLOTS) біля узбережжя сектора Гази, що призначені для приймання гуманітарної допомоги.

Про це повідомила заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, йдеться на сайті Пентагону.

"Нині будівництво двох частин JLOTS ... завершено, конструкція очікує на остаточне переміщення в море", — заявила Сінгх.

За її словами, поки що перемістити пірс і закріпити біля берега в секторі Гази військовим заважає погана погода, зокрема — вітер і сильні хвилі у морі, тому вся конструкція, як і раніше, знаходиться в порту Ашдода. У Пентагоні сподіваються, що пірс буде виведений на місце "пізніше цього тижня".

Сінгх пояснила, що наразі партія гуманітарної допомоги, яку доставлять до Гази морем із використанням нового пірсу, готується до завантаження на контейнеровоз MV Sagamore, що знаходиться на Кіпрі.

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