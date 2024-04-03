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Стрілянина у школі Фінляндії: підліток-нападник помстився за булінг
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Стрілянина у школі Фінляндії: підліток-нападник помстився за булінг

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Фінляндія, школа, стрілянина
Поліція Фінляндії на місці події у школі Viertola, де школяр відкрив стрілянину та поранив трьох інших дітей 2 квітня 2024 року у Вантаа, неподалік Гельсінкі. Фото: MARKKU ULANDER / Lehtikuva / AFP через Getty Images

Мотивом для стрілянини у початковій школі міста Вантаа у Фінляндії 2 квітня, став булінг 12-річного учня, який вчинив злочин.

Про це пише видання Yle з посиланням на заяву поліції.

"Встановлено, що мотив вчинку – цькування. Підозрюваний на допиті розповів, що став об’єктом знущань, і ця інформація також підтвердилася досудовим розслідуванням", — йдеться у повідомленні поліції.

Про мотив цькування в школі видання повідомляло раніше посилаючись на власну інформацію.

Підліток, який вчинив стрілянину, перейшов до школи Viertola на початку цього року.

Поліція вже допитала підозрюваного учня і ще кількох осіб. Також продовжено технічне розслідування.

Підозрюваний — громадянин  Фінляндії. Загиблий учень також фін. Одна з госпіталізованих дівчат має подвійне громадянство Фінляндії та Косова, а друга – Фінляндії.

Попереднє поліцейське розслідування також показало, що підозрюваний, виходячи зі школи Viertola, також погрожував пістолетом учням, які їхали до школи в Siltamäki, Гельсінкі. Цей інцидент поліція розслідувала як неправомірну погрозу.

2 квітня у Фінляндії унаслідок стрілянини у школі в приміському районі Гельсінкі – Вантаа, загинув один учень, ще двоє зазнали тяжких поранень. Нападником виявився 12-річний учень цієї школи.

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