Стрілянина у школі Фінляндії: підліток-нападник помстився за булінг

Мотивом для стрілянини у початковій школі міста Вантаа у Фінляндії 2 квітня, став булінг 12-річного учня, який вчинив злочин.

Про це пише видання Yle з посиланням на заяву поліції.

"Встановлено, що мотив вчинку – цькування. Підозрюваний на допиті розповів, що став об’єктом знущань, і ця інформація також підтвердилася досудовим розслідуванням", — йдеться у повідомленні поліції.

Про мотив цькування в школі видання повідомляло раніше посилаючись на власну інформацію.

Підліток, який вчинив стрілянину, перейшов до школи Viertola на початку цього року.

Поліція вже допитала підозрюваного учня і ще кількох осіб. Також продовжено технічне розслідування.

Підозрюваний — громадянин Фінляндії. Загиблий учень також фін. Одна з госпіталізованих дівчат має подвійне громадянство Фінляндії та Косова, а друга – Фінляндії.

Попереднє поліцейське розслідування також показало, що підозрюваний, виходячи зі школи Viertola, також погрожував пістолетом учням, які їхали до школи в Siltamäki, Гельсінкі. Цей інцидент поліція розслідувала як неправомірну погрозу.

2 квітня у Фінляндії унаслідок стрілянини у школі в приміському районі Гельсінкі – Вантаа, загинув один учень, ще двоє зазнали тяжких поранень. Нападником виявився 12-річний учень цієї школи.